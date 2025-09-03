تقرير سعودي: الهلال يخطر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - الهلال

أخطر نادي الهلال السعودي، لاعبه ألكسندر ميتروفيتش بالموافقة على رحيله إلى الدوري القطري.

وأشارت قنوات الكاس القطرية أمس الثلاثاء إلى أن ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن الهلال قد أخطر ألكسندر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان القطري هذا الصيف.

وكان ميتروفيتش قد خرج من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الهلال على الرياض في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بهدفين دون مقابل.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر الجاري.

