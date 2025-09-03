توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر

يقترب طرابزون سبور التركي من حسم صفقة انتقال إسماعيل بن ناصر إلى ميلان هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم إسماعيل بن ناصر بالانضمام لأكثر من فريق مثل اتحاد جدة ومارسيليا الفرنسي.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن طرابزون اقترب من التوصل لاتفاق مع ميلان لضم بن ناصر.

وأشار التقرير إلى أن بن ناصر قد ينضم إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ورغم غلق باب القيد في سوق الانتقالات الصيفية بالدوريات الخمس الكبرى، لا يزال القيد مفتوحا في تركيا حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وخرج بن ناصر من حسابات ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان، ويسعى النادي الإيطالي لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيل لاعبه الجزائري.

ويسعى ميلان لبيع لاعبه الذي يتقاضى راتبا يقدر بـ 4 ملايين يورو في الموسم.

لدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي وتوج بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

وخاض بن ناصر مع ميلان 178 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.