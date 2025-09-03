توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

يقترب طرابزون سبور التركي من حسم صفقة انتقال إسماعيل بن ناصر إلى ميلان هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم إسماعيل بن ناصر بالانضمام لأكثر من فريق مثل اتحاد جدة ومارسيليا الفرنسي.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن طرابزون اقترب من التوصل لاتفاق مع ميلان لضم بن ناصر.

أخبار متعلقة:
الصفقة الـ 10.. ميلان يضم ديفيد أودوجو عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو تقرير: فولام يتفق مع ميلان على استعارة تشوكويزي أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان

وأشار التقرير إلى أن بن ناصر قد ينضم إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ورغم غلق باب القيد في سوق الانتقالات الصيفية بالدوريات الخمس الكبرى، لا يزال القيد مفتوحا في تركيا حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وخرج بن ناصر من حسابات ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان، ويسعى النادي الإيطالي لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيل لاعبه الجزائري.

ويسعى ميلان لبيع لاعبه الذي يتقاضى راتبا يقدر بـ 4 ملايين يورو في الموسم.

لدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي وتوج بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

وخاض بن ناصر مع ميلان 178 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.

ميلان بن ناصر طرابزون
نرشح لكم
ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست تقرير سعودي: الهلال يخطر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 "فيفا رفض".. بلباو يصدر بيانا بشأن صفقة لابورت الريان القطري يعلن ضم البرازيلي ويسلي بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس الرياضية: الفتح والتعاون يتنافسان على ضم عبد الرزاق حمد الله
أخر الأخبار
سكالوني: الأخيرة لميسي في الأرجنتين؟ سنخوض مباراة خاصة وعاطفية ونأمل أن يستمتع الكل 36 دقيقة | أمريكا
تجربة جديدة ومختلفة.. كورت زوما إلى كلوج الروماني 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة ساعة | منتخب مصر
منتخب السعودية مهدد بغياب ثنائي جديد أمام مقدونيا ساعة | سعودي في الجول
تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني 2 ساعة | سعودي في الجول
مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512699/توتو-سبورت-طرابزون-يقترب-من-التواصل-اتفاق-مع-ميلان-لضم-بن-ناصر