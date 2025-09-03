تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025

قطع نادي ساو باولو البرازيلي وعدا لماركوس ليوناردو مهاجم الهلال بإتمام صفقة انتقاله في الانتقالات الشتوية.

وتعثرت صفقة انتقال ليوناردو إلى ساو باولو خلال هذا الصيف.

وبحسب شبكة "espn" الإسبانية، فإن غدارة ساو باولو منحت ماركوس ليوناردو وعدا يفيد بعودتها إلى ضمه خلال فترلاة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات توقفت بين الهلال وساو باولو بعد عدم الوصل إلى اتفاق مالي بين الناديين، رغم الاتفاق على الشروط الشخصية للمهاجم البرازيلي.

ولم يقيد الهلال مهاجمه ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية، وسيكتفي بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعتمد سيموني إنزاجي مدرب الهلال على الأوروجواياني داروين نوينز المنضم حديثا من ليفربول.

كما يتواجد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ضمن خيارات المدرب الإيطالي.

ليوناردو انضم للهلال في صيف 2024 قادما من بنفيكا.

ولعب ليوناردو 46 مباراة مع الهلال وسجل 29 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

