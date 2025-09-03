فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

شعار فيفا

كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حجم الانفاق القياسي في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 وكيف تضاعف حجم الانفاق.

وجاء عبر بيان فيفا

سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 شهد إنفاقا قياسيا بـ 9.6 مليار دولار أمريكي بنسبة تتخطى 50% الفترة نفسها في 2024.

إنجلترا الأكثر إنفاقا بـ أكثر من 3 مليار دولار أمريكي.

عدد الانتقالات: إنجلترا في المركز الأول والبرتغال في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث.

وبالنسبة لكرة القدم النسائية:

حققت رقما قياسيا جديدا بأكثر من 1100 صفقة وإنفاق ما يزيد عن 12.3 مليون دولار أمريكي بنسبة انتقالات تتخطى80% عن صيف 2024.

وتتصدر أمريكا قائمة الانتقالات بأكثر من 4 ملايين دولار.

وصرّح إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا: "قدّمت سوق الانتقالات أفضل ما لديها عند الرجال والسيدات أيضا، وبالإضافة إلى هذا التطور ذي الصلة في كرة قدم الرجال، قبل عام من انطلاق كأس العالم "2026.

وأضاف "جاءت أرقام الانتقالات إيجابية فعلا في كرة قدم السيدات وأكدت على نمو مطرد في كرة قدم السيدات على مستوى الأندية".

فيفا انتقالات صيف 2025
