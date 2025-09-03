"فيفا رفض".. بلباو يصدر بيانا بشأن صفقة لابورت

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب أتليتك بلباو بالحصول على البطاقة الدولية الخاصة بإيمريك لابورت مدافع النصر.

وتعثرت صفقة انتقال لابورت من النصر إلى بلباو ويحاول النادي الإسباني إنقاذها.

وقال أتليتك بلباو في بيان رسمي: "فيفا رفض بشكل مبدئي طلب الحصول على البطاقة الدولية لإيمريك لابورت من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولن يتمكن اللاعب من الانضمام للنادي في الوقت الحالي"

"في 1 سبتمبر، وخلال فترة القيد المسموح بها وفق اللوائح، تم الاتفاق بين اللاعب إيمريك لابورت، ونادي النصر السعودي، وأتلتيك بلباو على انتقال اللاعب بشرط استيفاء بعض المتطلبات"

"أتلتيك بلباو رفع طلب الانتقال على منصة الـ TMS التابعة لـ فيفا يوم 1 سبتمبر، إلا أن الطلب لم يُستكمل بشكل كامل في ذلك التاريخ بسبب ظروف وعوامل خارج سيطرة النادي"

"في 2 سبتمبر، تقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بطلب إلى فيفا لمنح استثناء من أجل اعتماد العملية والحصول على شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد السعودي"

"في 3 سبتمبر، أبلغ الاتحاد الإسباني نادي أتلتيك بلباو عبر البريد الإلكتروني بأن فيفا رفض الطلب ومن ثم فرصة استخراج شهادة الانتقال الدولية"

"بلباو لا يزال يعمل من أجل إيجاد حل إيجابي يرضي الأطراف الثلاثة (النصر، لابورت، وأتلتيك بلباو)، ويبحث جميع الإمكانيات القانونية المتاحة"

"في حال عدم إتمام انتقال إيمريك لابورت بشكل نهائي، فإن الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ستُعتبر لاغية وباطلة، دون أي التزامات مالية على أتلتيك بلباو، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة بين النادي، النصر، واللاعب".

ℹ️ Offical statement about Aymeric Laporte.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@Athletic_en) September 3, 2025

عقد لابورت مع النصر يمتد حتى صيف 2026، ويتقاضى اللاعب الإسباني 25 مليون يورو سنويا مع النادي السعودي.

وسبق للابورت اللعب بقميص بلباوة لمدة 6 مواسم منذ 2012 وحتى 2018.

وانضم لابورت للنصر في 2023 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

وفتح تعاقد النصر مع مواطنه إنييجو مارتينيز الباب لرحيل لابورت إلى فريقه القديم من جديد.

ويشارك بلباو خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.