آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش

لا يزال إلتشي الإسباني يدرس إمكانية التعاقد مع المغربي حكيم زياش رغم نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.

حكيم زياش النادي : لاعب حر إلتشي

ويعتبر زياش لاعبا حرا بعد رحيله عن الدحيل القطري في يوليو الماضي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن زياش لا يزال موضع اهتمام من نادي إلتشي الإسباني في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن إيدير سارابيا المدير الفني للفريق يصر على ضرورة التعاقد مع صناع ألعاب لتدعيم الفريق.

وكانت هناك مفاوضات في فترة سابقة بين إلتشي وزياش لكنها توقفت بسبب طلبات اللاعب المالية.

ويدرس النادي حالة اللاعب البدنية بسبب غيابه لفترة عن الملاعب مع إمكانية فتح المفاوضات من جديد.

وكان ارتبط اسم زياش بنادي القادسية السعودي منذ فترة لكن لم يحسب اللاعب وجهته حتى الآن.

انضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وشارك زياش هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها 5 مباريات بالدوري التركي و3 بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.