دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف

أبدى جانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا خلال المؤتمر الصحفي رغبته في انتهاء الحرب ضد غزة.

ويلعب منتخب إيطاليا مع إستونيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026 يومي 5 و8 سبتبمر.

ووقع دوناروما على عقد انتقاله لصفوف سيتي لمدة 5 مواسم في الصيف.

وقال حارس مرمى منتخب إيطاليا خلال المؤتمر الصحفي: "الحرب على غزة؟ أصبحت أبا مؤخرا، ما يؤلمني هو الصور والأخبار المتداولة، الأمر أكبر منا، لا أريد الخوض في ذلك، نريد لعب كرة القدم، ونريد عودة السلام، من المؤسف رؤية تلك المواقف، وهناك بعض الأشياء السياسية أكبر منا".

وعن الرحيل عن باريس سان جيرمان قال: "علاقتي دائما كانت جيدة مع لويس إنريكي، وكان واضحا معي في الأيام الأولى من المعسكر التحضيري، محبط؟ لا أعلم، كل شخص لديه اختياراته، والمدرب لديه القوة ليقرر، لكن دعم زملائي جعلني أدرك ما حققته مع النادي، وأعتقد أنه أمر مهم وأكبر من كرة القدم".

وأكمل عن التوقيع لمانشستر سيتي "سألت الرئيس قبل أن أوقع لمانشستر سيتي وهو أمر يجلب لي الحظ، أنا هادئ وعندما يطلب النادي التعاقد معك بقوة فهذا يعني أنك تعمل يشكل جيد، وأن يتم طلبك من أقوى مدربي العالم مثل جوارديولا فهذا شعور استثنائي".

وأتم "موسم 2024-25 الأفضل في مسيرتي؟ أعتقد ذلك فزنا بالكثير وقضيت 4 مواسم رائعة مع إحباطات وانتصارات، لكن الموسم الأخير كان الأفضل في مسيرتي وأنا فخور وآمل تحقيق المزيد، هذا جزء من العمل الجاد، والحلم جميل، عندما تصحو صاحبا ولديك أهدافا جديدة، هدفي الأول هو المنتخب الإيطالي ولدينا مباراتين حاسمتين، ونريد العمل والقتال لنثبت أننا فريق قوي وشاب ومتعطش، وأنا متأكد من أننا سنظهر ذلك".

وسيحصل دوناروما على القميص رقم 25 مع مانشستر سيتي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك بعد رحيل البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشة التركي.

وأوضح سيتي عبر موقعه: "يسرّ مانشستر سيتي تأكيد تعاقده مع دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

ووقّع حارس المرمى الإيطالي، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا لمدة 5 سنوات.

وانضم دوناروما إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي جيمس ترافورد وستيفان أورتيجا.