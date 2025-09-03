دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

أبدى جانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا خلال المؤتمر الصحفي رغبته في انتهاء الحرب ضد غزة.

ويلعب منتخب إيطاليا مع إستونيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026 يومي 5 و8 سبتبمر.

ووقع دوناروما على عقد انتقاله لصفوف سيتي لمدة 5 مواسم في الصيف.

أخبار متعلقة:
دوناروما: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع مانشستر سيتي دوناروما ينضم إلى مانشستر سيتي سكاي: الكشف الطبي عصرا.. دوناروما إلى مانشستر سيتي هل اقترب دوناروما من مانشستر سيتي؟.. رومانو: إيدرسون إلى فنربخشة

وقال حارس مرمى منتخب إيطاليا خلال المؤتمر الصحفي: "الحرب على غزة؟ أصبحت أبا مؤخرا، ما يؤلمني هو الصور والأخبار المتداولة، الأمر أكبر منا، لا أريد الخوض في ذلك، نريد لعب كرة القدم، ونريد عودة السلام، من المؤسف رؤية تلك المواقف، وهناك بعض الأشياء السياسية أكبر منا".

وعن الرحيل عن باريس سان جيرمان قال: "علاقتي دائما كانت جيدة مع لويس إنريكي، وكان واضحا معي في الأيام الأولى من المعسكر التحضيري، محبط؟ لا أعلم، كل شخص لديه اختياراته، والمدرب لديه القوة ليقرر، لكن دعم زملائي جعلني أدرك ما حققته مع النادي، وأعتقد أنه أمر مهم وأكبر من كرة القدم".

وأكمل عن التوقيع لمانشستر سيتي "سألت الرئيس قبل أن أوقع لمانشستر سيتي وهو أمر يجلب لي الحظ، أنا هادئ وعندما يطلب النادي التعاقد معك بقوة فهذا يعني أنك تعمل يشكل جيد، وأن يتم طلبك من أقوى مدربي العالم مثل جوارديولا فهذا شعور استثنائي".

وأتم "موسم 2024-25 الأفضل في مسيرتي؟ أعتقد ذلك فزنا بالكثير وقضيت 4 مواسم رائعة مع إحباطات وانتصارات، لكن الموسم الأخير كان الأفضل في مسيرتي وأنا فخور وآمل تحقيق المزيد، هذا جزء من العمل الجاد، والحلم جميل، عندما تصحو صاحبا ولديك أهدافا جديدة، هدفي الأول هو المنتخب الإيطالي ولدينا مباراتين حاسمتين، ونريد العمل والقتال لنثبت أننا فريق قوي وشاب ومتعطش، وأنا متأكد من أننا سنظهر ذلك".

وسيحصل دوناروما على القميص رقم 25 مع مانشستر سيتي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك بعد رحيل البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشة التركي.

وأوضح سيتي عبر موقعه: "يسرّ مانشستر سيتي تأكيد تعاقده مع دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

ووقّع حارس المرمى الإيطالي، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا لمدة 5 سنوات.

وانضم دوناروما إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي جيمس ترافورد وستيفان أورتيجا.

جانلويجي دوناروما الدوري الإنجليزي إيطاليا تصفيات كأس العالم 2025
نرشح لكم
فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش أنتوني: بايرن ميونيخ حاول خطفي من ريال بيتيس سكاي: بوستيكوجلو مرشح لخلافة تين هاج في ليفركوزن سكاي: ويسا أكمل انتقاله إلى نيوكاسل في آخر دقيقة من فترة الانتقالات مونت كارلو: إدانة وسام بن يدر في قضية عنف نفسي ضد زوجته الأوكراني زابارني يكشف كيف يتعامل مع زميله الروسي في سان جيرمان لماذا لم يصل برشلونة إلى قاعدة 1:1 قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية؟
أخر الأخبار
تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية 23 دقيقة | سعودي في الجول
محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فيفا رفض".. بلباو يصدر بيانا بشأن صفقة لابورت 51 دقيقة | سعودي في الجول
آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش ساعة | الدوري الإسباني
دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يظهر بزيه الجديد أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512693/دوناروما-الحرب-ضد-غزة-نريد-عودة-السلام-ومن-المؤسف-رؤية-تلك-المواقف