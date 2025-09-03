تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

أشرف داري - الأهلي

طلب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب من الجهاز الطبي تقريرا دقيقا بشأن حالة أشرف داري الطبية.

وكانت القائمة قد ضمت ثنائي الدوري المصري، أشرف داري ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز.

ولم يستكمل أشرف داري الشوط الأول من مواجهة الأهلي ضد بيراميدز بسبب الإصابة.

وكشف موقع راديو مارس المغربي أن الركراكي ينتظر تقريرا طبيا دقيقا سيحسم إمكانية مشاركته قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويخضع داري لسلسلة من الفحوصات الطبية داخل مقر إقامة بعثة المغرب من أجل تحديد مدى جاهزيته.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي الحرار

الدفاع: أشرف حكيمي- نايف أكرد - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - عمر الهلالي - محمد شيبي - يوسف بلعمر - جواد يميق - أشرف داري

الوسط: سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري- بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - أسامة العزوزي - إلياس بن صغير.

الهجوم: يوسف النصيري - مروان سنادي - أيوب الكعبي- شمس الدين طالبي - أمين عدلي - براهيم دياز - إلياس أخوماش - حمزة إكمان

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

