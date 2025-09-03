خبر في الجول - المصري يظهر بزيه الجديد أمام الزمالك

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 18:00

كتب : عمرو نبيل

صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

يظهر المصري بزيه الجديد خلال مواجهة الزمالك ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب المصري أمام الزمالك يوم 13 سبتمبر ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وحسبلما علم FilGoal.com فإن المصري يظهر بزيه الجديد خلال مواجهة الزمالك يوم 13 سبتمبر ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويرتدي المصري القميصين الأبيض والأخضر من تصميم شركة بوما.

ويواصل فريق المصري تألقه في الدوري ويدخل التوقف الدولي لشهر سبتمبر متصدرا لجدول ترتيب المسابقة.

وانتهت الجولة الخامسة من الدوري المصري قبل التوقف الدولي، ليتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 11 نقطة.

وذلك بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع مودرن سبورت صاحب المركز الثالث.

ثم بتروجت في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وبيراميدز خامسا برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل الأهلي المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، ويتبقى له مباراة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بالكامل بعد نهاية الجولة الخامسة:

1- المصري 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- حرس الحدود 5 نقاط

15- طلائع الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتين

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتين

21- فاركو نقطة

المصري الزمالك الدوري المصري
