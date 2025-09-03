أنتوني: بايرن ميونيخ حاول خطفي من ريال بيتيس

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس

كشف البرازيلي أنتوني، العائد مؤخرًا إلى ريال بيتيس، عن كواليس مفاوضاته المثيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أنتوني ماثيوس

النادي : ريال بيتيس

ريال بيتيس

وأشار أنتوي إلى أن نادي بايرن ميونيخ كان قريبًا من التعاقد معه قبل أن يحسم قراره بالعودة إلى الفريق الأندلسي.

وقال الجناح صاحب الـ25 عاما في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "عندما تحدثت مع بايرن، أخبرتهم أنني منحت كلمتي لبيتيس وأن الصفقة كانت شبه منتهية بنسبة 95%".

أخبار متعلقة:
بيتيس يستعير أمرابط من فنربخشة عاد إلى حيث تألق.. بيتيس يعلن ضم أنتوني بشكل نهائي أثليتك: أنتوني من يونايتد إلى بيتيس بشكل دائم أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني

وتابع "أشعر براحة وطمأنينة كبيرة مع هذا القرار".

وتابع "البقاء أكثر من 40 يومًا في فندق بمدينة مانشستر كان صعبًا للغاية، زوجتي سبقتني إلى إشبيلية قبل الإعلان الرسمي بأربعة أو خمسة أيام".

واختتم أنتوني تصريحاته: "الآن أفضل أن يُطلق عليّ اسم أنتونيو دي تريانا".

ووقع الجناح البرازيلي على عقد لمدة 5 مواسم برفقة بيتيس حتى عام 2030.

وكلفت الصفقة بيتيس مبلغ 25 مليون يورو + 50% من قيمة بيعه مستقبلا.

وكان ريال بيتيس يرغب في البداية في استعارة اللاعب، لكن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات وافق على ضمه نهائيا.

وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس.

وساهم الجناح في وصول بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.

أنتوني ريال بييتس بايرن ميونيخ
نرشح لكم
فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف سكاي: بوستيكوجلو مرشح لخلافة تين هاج في ليفركوزن سكاي: ويسا أكمل انتقاله إلى نيوكاسل في آخر دقيقة من فترة الانتقالات مونت كارلو: إدانة وسام بن يدر في قضية عنف نفسي ضد زوجته الأوكراني زابارني يكشف كيف يتعامل مع زميله الروسي في سان جيرمان لماذا لم يصل برشلونة إلى قاعدة 1:1 قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية؟
أخر الأخبار
تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية 23 دقيقة | سعودي في الجول
محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فيفا رفض".. بلباو يصدر بيانا بشأن صفقة لابورت 51 دقيقة | سعودي في الجول
آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش ساعة | الدوري الإسباني
دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يظهر بزيه الجديد أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512690/أنتوني-بايرن-ميونيخ-حاول-خطفي-من-ريال-بيتيس