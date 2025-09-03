أنتوني: بايرن ميونيخ حاول خطفي من ريال بيتيس

كشف البرازيلي أنتوني، العائد مؤخرًا إلى ريال بيتيس، عن كواليس مفاوضاته المثيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار أنتوي إلى أن نادي بايرن ميونيخ كان قريبًا من التعاقد معه قبل أن يحسم قراره بالعودة إلى الفريق الأندلسي.

وقال الجناح صاحب الـ25 عاما في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "عندما تحدثت مع بايرن، أخبرتهم أنني منحت كلمتي لبيتيس وأن الصفقة كانت شبه منتهية بنسبة 95%".

وتابع "أشعر براحة وطمأنينة كبيرة مع هذا القرار".

وتابع "البقاء أكثر من 40 يومًا في فندق بمدينة مانشستر كان صعبًا للغاية، زوجتي سبقتني إلى إشبيلية قبل الإعلان الرسمي بأربعة أو خمسة أيام".

واختتم أنتوني تصريحاته: "الآن أفضل أن يُطلق عليّ اسم أنتونيو دي تريانا".

ووقع الجناح البرازيلي على عقد لمدة 5 مواسم برفقة بيتيس حتى عام 2030.

وكلفت الصفقة بيتيس مبلغ 25 مليون يورو + 50% من قيمة بيعه مستقبلا.

وكان ريال بيتيس يرغب في البداية في استعارة اللاعب، لكن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات وافق على ضمه نهائيا.

وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس.

وساهم الجناح في وصول بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.