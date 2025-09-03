تقرير: يايسله يجدد تعاقده مع أهلي جدة لمدة موسمين

توصل نادي أهلي جدة لاتفاق مع المدرب الألماني ماتياس يايسله على تجديد تعاقده لمدة موسمين.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت في وقت سابق عن رغبة المدير الفني الألماني في استمرار مهمته مع الفريق.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن توقيع ماتياس يايسله تجديد تعاقده مع أهلي جدة.

وأوضح رومانو أن توقيع يايسله لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد الجديد يشمل بند التمديد حتى يونيو 2028.

ويشار إلى أن يايسله قاد أهلي جدة أخيرا لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي الياباني 2ـ0 في النهائي الذي أقيم في جدة.

وبدأ الألماني مسيرته التدريبية من الفئات السنية حيث عمل مدربًا لفريق لايبزيج لدرجة الشباب في بلاده خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

ثم تقلَّد منصب المدرب المساعد لفريق بروندبي الدنماركي، وأمضى معه موسمين، بعدها قاد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا.

وأشرف بعدها على ليفيرنج في الدرجة الثانية بالنمسا، قبل أن يقود فريق سالزبورج الأول من 2021 حتى وصوله إلى أهلي جدة.