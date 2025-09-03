أبو ريدة: ندعم المنتخبات الوطنية لتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية

شدد هاني أريو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال.

وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "ندعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية".

وأضاف "هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية ويشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم".

وأردف "كافة المنتخبات ملتزمة بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها".

وشدد "المنتخب الأول على أعتاب مرحلة مهمة خلال لقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو خلال الأيام المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم تستوجب وقوف الجميع خلفه على قلب رجل واحد داعمين ومشجعين".

وأضاف "الأمر نفسه يمتد إلى المنتخبات الوطنية الأخرى التي تنتظرها خلال الأيام والأسابيع المقبلة المشاركة في عدد من البطولات المهمة هي كأسي العالم للشباب والناشئين وكأس العرب، وكلنا أمل في أن تنجح جميعها في تحقيق آمالنا وطموحاتنا".

وأتم "على الجميع الالتزام بسياسة الاتحاد في هذا الشأن وضرورة إضفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه، وعدم السماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي".

أبو ريدة يؤكد على دعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول لتحقيق آمال الكرة المصرية 🗒️🔴 pic.twitter.com/u2SZ7nCKip — EFA.eg (@EFA) September 3, 2025

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.