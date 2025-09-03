أبو ريدة: ندعم المنتخبات الوطنية لتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

أشرف صحبي - جياني إنفانتينو - هاني أبو ريدة

شدد هاني أريو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال.

وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "ندعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية".

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يتدرب لأول مرة في استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم لقاء مصر وإثيوبيا.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية ميكالي: أتمنى تدريب منتخب مصر.. وحسام حسن الأنسب بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس

وأضاف "هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية ويشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم".

وأردف "كافة المنتخبات ملتزمة بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها".

وشدد "المنتخب الأول على أعتاب مرحلة مهمة خلال لقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو خلال الأيام المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم تستوجب وقوف الجميع خلفه على قلب رجل واحد داعمين ومشجعين".

وأضاف "الأمر نفسه يمتد إلى المنتخبات الوطنية الأخرى التي تنتظرها خلال الأيام والأسابيع المقبلة المشاركة في عدد من البطولات المهمة هي كأسي العالم للشباب والناشئين وكأس العرب، وكلنا أمل في أن تنجح جميعها في تحقيق آمالنا وطموحاتنا".

وأتم "على الجميع الالتزام بسياسة الاتحاد في هذا الشأن وضرورة إضفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه، وعدم السماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي".

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب مصر هاني أبو ريدة اتحاد الكرة
نرشح لكم
تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية خبر في الجول - المصري يظهر بزيه الجديد أمام الزمالك في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين: أشكر زد.. ولا خوف على الأهلي باسم مرسي: لم أعتزل.. ووقعت مع أحد أندية الدوري الليبي
أخر الأخبار
دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يظهر بزيه الجديد أمام الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
أنتوني: بايرن ميونيخ حاول خطفي من ريال بيتيس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يايسله يجدد تعاقده مع أهلي جدة لمدة موسمين 43 دقيقة | سعودي في الجول
أبو ريدة: ندعم المنتخبات الوطنية لتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية 43 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: نيمار مستبعد لأسباب فنية.. وحان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم ساعة | أمريكا
سكاي: بوستيكوجلو مرشح لخلافة تين هاج في ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512688/أبو-ريدة-ندعم-المنتخبات-الوطنية-لتحقيق-حلم-جماهير-الكرة-المصرية