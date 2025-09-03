أنشيلوتي: نيمار مستبعد لأسباب فنية.. وحان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - البرازيل ضد الإكوادور

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل على أن استبعاد نيمار من القائمة جاء لأسباب فنية.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نيمار محق، استبعاده من المنتخب فني ومبني على عدة أشياء، أعرف ما يفعله اللاعب والمشكلات التي عانى منها، لا أحد قد يشكك في مستوى نيمار الفني ولكننا نقيم حالته البدنية، وليس هو فقط بل جميع اللاعبين في مختلف المسابقات، لدينا 70 لاعبا قد يمكنهم اللعب بالمنتخب".

وواصل "كنا سعداء بمباراة باراجواي، نريد أن نلعب بكثافة وبقوة دفاعية وأن نتحرك بسرعة بالكرة، يمكننا تكرار مباراة باراجواي وستكون جماهيرنا سعيدة ولكن الأهم بالنسبة لي هو التوازن بين الدفاع والهجوم".

وأكمل "ملعب ماراكانا هو تجربة جديدة وجميلة، ستكون تلك المرة الأولى هناك في معبد كرة القدم العالية وسأظل أتذكر تلك التجربة دائما".

وأكمل "الاستدعاء للمنتخب يتطلب الجودة وأن تكون جاهز بدنيا بنسبة 100% وأن تلعب بشكل جيد مع الفريق، ليس على المستوى الفردي فقط، هناك لاعبين أقل جودة ولكن مع تأقلمهم قد يفيدون الفريق بشكل أكبر".

وتابع "جواو بيدور يلعب كمهاجم صريح، ولكن في مباراة تشيلسي الماضية لعب كصانع ألعاب، هذا شيء جيد بالنسبة له، ولكن في مباراة تشيلي سيلعب كمهاجم وسنرى من سيلعب خلفه".

وأضاف "نحن الآن في الخطوات الأخيرة قبل كأس العالم ويجب أن نحضر لهدفنا خلال تلك الفترة، لدي مجموعة قوية ولكن يجب أن أرى كيف سيلعب الآخرين ويجب أن نستغل تلك الفترة ونحاول عدم ارتكاب الأخطاء".

وأتم "لقد حان وقت لعب تتويج البرازيل بكأس العالم ولدينا مسؤولية كبيرة حول ذلك الأمر، الاتحاد البرازيلي يعمل بجد من أجل الوصول لكأس العالم في أفضل حال".

وضمن منتخب البرازيل التأهل لكأس العالم 2026.

