سكاي: بوستيكوجلو مرشح لخلافة تين هاج في ليفركوزن

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو يعد أحد المُرشحين لتولي منصب المدير الفني الجديد لباير ليفركوزن.

قبل يومين، أعلن نادي ليفركوزن الألماني إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج من منصبه بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.

وأوضح تقرير سكاي أن إدارة تُناقش خيارات أخرى غير بوستيكوجلو.

وأضاف التقرير أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير.

يذكر أن بوستيكوجلو أقيل من تدريب توتنام رغم فوزه بلقب الدوري الأوروبي نهاية الموسم الماضي.

فيما جاءت إقالة تين هاج عقب خوض 3 مباريات رسمية فقط من النادي الإيطالي تحت قيادة المدرب الهولندي.

ولم ينجح ليفركوزن في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بالدوري الألماني إذ تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وخسر ليفركوزن أمام هوفنهايم بالجولة الافتتاحية بينما تعادل أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم ينجح تين هاج في قيادة ليفركوزن لتحقيق سوى انتصار وحيد ضد سونيهوف في كأس ألمانيا.

وخلال 15 يوما فقط تمت إقالة تين هاج من منصبه.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

أنجي بوستيكوجلو توتنام باير ليفركوزن
