برشلونة يعلن إصابة أليخاندرو بالدي
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 16:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي في العضلة الضامة.
أليخاندرو بالدي
النادي : برشلونة
وتعرض بالدي للإصابة خلال تدريبات الفريق بفترة التوقف الدولي.
وفقا لهيلينا كونديس الصحفية بشبكة كوبي، فإن بالدي سيغيب لمدة 3 أسابيع عن المشاركة مع برشلونة.
وقد يغيب بالدي عن مواجهات فالنسيا ونيوكاسل وخيتافي وريال أوفييدو وريال سوسيداد.
وشارك بالدي في أول 3 مباريات بالموسم بقميص برشلونة بشكل أساسي.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
وكان برشلونة قد تعادل في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق.
