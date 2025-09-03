برشلونة يعلن إصابة أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي في العضلة الضامة.

أليخاندرو بالدي النادي : برشلونة برشلونة

وتعرض بالدي للإصابة خلال تدريبات الفريق بفترة التوقف الدولي.

وفقا لهيلينا كونديس الصحفية بشبكة كوبي، فإن بالدي سيغيب لمدة 3 أسابيع عن المشاركة مع برشلونة.

وقد يغيب بالدي عن مواجهات فالنسيا ونيوكاسل وخيتافي وريال أوفييدو وريال سوسيداد.

وشارك بالدي في أول 3 مباريات بالموسم بقميص برشلونة بشكل أساسي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكان برشلونة قد تعادل في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق.