برشلونة يعلن إصابة أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي في العضلة الضامة.

وتعرض بالدي للإصابة خلال تدريبات الفريق بفترة التوقف الدولي.

وفقا لهيلينا كونديس الصحفية بشبكة كوبي، فإن بالدي سيغيب لمدة 3 أسابيع عن المشاركة مع برشلونة.

وقد يغيب بالدي عن مواجهات فالنسيا ونيوكاسل وخيتافي وريال أوفييدو وريال سوسيداد.

وشارك بالدي في أول 3 مباريات بالموسم بقميص برشلونة بشكل أساسي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكان برشلونة قد تعادل في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق.

