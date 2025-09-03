ترينت: ترك ليفربول كان من أصعب قرارات حياتي.. واللعب في برنابيو يشعرك بثقل القميص

يرى ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ريال مدريد أن اللعب في سانتياجو برنابيو يجعلك تشعر بأن قميصك أثقل.

ترينت أرنولد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وانضم ترينت لريال مدريد في بداية الموسم الحالي قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وقال ترينت عبر مجلة GQ: "ترك ليفربول كان أحد أصعب القرارات في حياتي، ليفربول بيتي وصنع اسمي ولكن الانتقال لريال مدريد شعرت بأنها الخطوة المناسبة في الوقت المناسب".

وواصل "هذه ليست خطوة صغيرة، لا يوجد ناد في العام يتمتع بجاذبية فريدة مثل ريال مدريد، هنا كل مباراة بمثابة الاختبار وكل لقطة تحفر في الذاكرة الجماعية ولا ينتظر منك أن تفوز فقط بل أن تفعل ذلك بعظمة وأن تظهر شخصية تتأقلم مع ميص يعلو ثقله حدود الملعب".

واستمر "بالتأكيد هو تحد لكنه تحد أرحب به، سانتياجو برنابيو مكان تشعر فيه بثقل القميص لكن ذلك هو ما يدفعك لبذل قصارى جهدك".

وأضاف "التغيير من الدوري الإنجليزي للإسباني ليس جغرافيا فقط، ولكنه ثقافي وتكتيكي، السرعة مختلفة وأسلوب اللعب مختلفان وهذا ما يثيرني، وأنا أتطلع لاختبار نفسي في تلك البيئة".

وكشف "لقد عملت على لغتي الإسبانية منذ معرفتي بأن خطوة انتقالي لريال مدريد قادما وأردت إظهار الاحترام للثقافة وللجماهير، لا يزال لدي الكثير لأتعلمه ولكنني أستمتع بالأمر".

وأتم "سيظل اسمي على القميص هو ترينت، في أوروبا الكثير من الناس يلتبس عليهم اسمي، بعضهم ناداني بأليكس وآخرون بأرنولد لذلك اخترت أن أجعله أبسط، فقط قولوا ترينت".

وفاز ريال مدريد في أول 3 مباريات بالدوري الإسباني.