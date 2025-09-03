مونت كارلو: إدانة وسام بن يدر في قضية عنف نفسي ضد زوجته

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

وسام بن يدر - إشبيلية

قضت محكمة نيس الفرنسية بإدانة وسام بن يدر مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا السابق بارتكاب جريمة العنف النفسي ضد زوجته.

وسام بن يدر

النادي : موناكو

موناكو

وكشف راديو مونت كارول، أن المحكمة اتهمت اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، بالعنف النفسي ضد زوجته وتم تغريمه مبلغ 30 ألف يورو تدفع بواقع 600 يورو يوميا لمدة 150 يوما.

بالإضافة إلى 32 ألف يورو وهو المبلغ الذي طالب به دفاع الطرف الثاني.

أخبار متعلقة:
الأوكراني زابارني يكشف كيف يتعامل مع زميله الروسي في سان جيرمان الريان القطري يعلن ضم البرازيلي ويسلي لماذا لم يصل برشلونة إلى قاعدة 1:1 قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية؟

وسيتعين على وسام بن يدر إكمال دورة تدريبية للوقاية من العنف الأسري خلال 6 أشهر.

ويعاقب على عدم إكمال هذه الدورة خلال المدة المحددة، بالسجن لمدة عام.

وقرر اللاعب الفرنسي التقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده.

واعتمدت المحكمة على تسجيلات هاتفية بين وسام بن يدر وزوجته، والتي أوضحت تهديدات من اللاعب لزوجته بعبارات مهينة ومذلة بعد مغادرتها للمنزل.

كما أبقى اللاعب زوجته في وضع مالي حرج، وقدمت زوجته شهادة طبية تدل على عجزها التام عن العمل لمدة 8 أيام، ولكن لم يعثر على أي عنف جسدي بها.

وسام بن يدر موناكو
نرشح لكم
فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف أنتوني: بايرن ميونيخ حاول خطفي من ريال بيتيس سكاي: بوستيكوجلو مرشح لخلافة تين هاج في ليفركوزن سكاي: ويسا أكمل انتقاله إلى نيوكاسل في آخر دقيقة من فترة الانتقالات الأوكراني زابارني يكشف كيف يتعامل مع زميله الروسي في سان جيرمان لماذا لم يصل برشلونة إلى قاعدة 1:1 قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية؟
أخر الأخبار
تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية 22 دقيقة | سعودي في الجول
محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فيفا رفض".. بلباو يصدر بيانا بشأن صفقة لابورت 50 دقيقة | سعودي في الجول
آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش ساعة | الدوري الإسباني
دوناروما: الحرب ضد غزة؟ نريد عودة السلام ومن المؤسف رؤية تلك المواقف ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يظهر بزيه الجديد أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512682/مونت-كارلو-إدانة-وسام-بن-يدر-في-قضية-عنف-نفسي-ضد-زوجته