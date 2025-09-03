مونت كارلو: إدانة وسام بن يدر في قضية عنف نفسي ضد زوجته

قضت محكمة نيس الفرنسية بإدانة وسام بن يدر مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا السابق بارتكاب جريمة العنف النفسي ضد زوجته.

وكشف راديو مونت كارول، أن المحكمة اتهمت اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، بالعنف النفسي ضد زوجته وتم تغريمه مبلغ 30 ألف يورو تدفع بواقع 600 يورو يوميا لمدة 150 يوما.

بالإضافة إلى 32 ألف يورو وهو المبلغ الذي طالب به دفاع الطرف الثاني.

وسيتعين على وسام بن يدر إكمال دورة تدريبية للوقاية من العنف الأسري خلال 6 أشهر.

ويعاقب على عدم إكمال هذه الدورة خلال المدة المحددة، بالسجن لمدة عام.

وقرر اللاعب الفرنسي التقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده.

واعتمدت المحكمة على تسجيلات هاتفية بين وسام بن يدر وزوجته، والتي أوضحت تهديدات من اللاعب لزوجته بعبارات مهينة ومذلة بعد مغادرتها للمنزل.

كما أبقى اللاعب زوجته في وضع مالي حرج، وقدمت زوجته شهادة طبية تدل على عجزها التام عن العمل لمدة 8 أيام، ولكن لم يعثر على أي عنف جسدي بها.