الأوكراني زابارني يكشف كيف يتعامل مع زميله الروسي في سان جيرمان
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 15:24
كتب : FilGoal
كشف الأوكراني إليا زابارني مدافع باريس سان جيرمان عن طريقة تعامله مع سوفانوف زميله الروسي بالفريق.
إيليا زابارني
النادي : باريس سان جيرمان
وقال زابارني لقناة Football 360 على يوتيوب: "أريد أن أشكر باريس سان جيرمان أحد أفضل فرق العالم على إتاحة الفرصة لتمثيل بلدي على مستوى دولي في أحد أعلى مستويات كرة القدم، ولكن أيضا لقد أوضحت موقفي لهم".
واستمر "بلدي تحت حرب شاملة لمدرة 4 سنوات والمعتدون الروس يحاولون تقويض حرية الأكورانيين واستقلالهم وأنا لا أتعامل على المستوى الشخصي مع أي شخص روسي".
وتابع "يجب علي أن أتعامل مع سوفانوف بشكل احترافي خلال التدريبات وأن أؤدي واجباتي باتجاه الفريق، ولكن طالما كانت الحرب مستمرة فأنا أؤيد عزل كرة القدم الروسي في العالم".
وانضم زابارني لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي قادما من بورنموث.
