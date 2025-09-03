الريان القطري يعلن ضم البرازيلي ويسلي

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 15:15

كتب : FilGoal

ويسلي - إنترناسيونال البرازيلي

أعلن نادي الريان القطري يوم الأربعاء ضم البرازيلي ويسلي قادما من إنترناسيونال.

ووقع ويسلي على عقد يربطه بالريان لمدة 3 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وانضم ويسلي لنادي الريان بناء على رغبة أرتور جورج مدرب الفريق، وفقا لتقارير عديدة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي الدوري السعودي - ضمك ينهي أزمة القيد يوم لقاء مصر وإثيوبيا.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية شكوك حول مشاركة قائد السعودية أمام مقدونيا

ويعرف أرتور جورج إمكانيات ويسلي جيدا عندما كان مدربا لبوتافوجو بالدوري البرازيلي قبل انتقاله لتدريب الريان.

ومن المقرر أن ينضم ويسلي للريان بعد إصابة لاعبه جوليان دي سارت تعرض لاصابة بتمزق الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.

وسيغيب جوليان دي سارت من 4 الى 6 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

الريان خاض 3 مباريات في دوري نجوم قطر هذا الموسم.

وحقق الريان انتصارين على حساب الدحيل والسيلية.

وتلقى الريان خسارة وحيدة جاءت أمام الشمال.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري القطري حتى يوم 16 سبتمبر المقبل.

ويسلي الريان إنترناسيونال
نرشح لكم
ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست تقرير سعودي: الهلال يخطر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 "فيفا رفض".. بلباو يصدر بيانا بشأن صفقة لابورت بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس الرياضية: الفتح والتعاون يتنافسان على ضم عبد الرزاق حمد الله
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة استبعاد معالي من حسابات فيريرا 50 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - بوانجا يتفوق على صلاح ويقود الجابون للصدارة قبل القمة ضد كوت ديفوار 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست ساعة | سعودي في الجول
تقرير سعودي: الهلال يخطر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان ساعة | ميركاتو
توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر ساعة | ميركاتو
تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية ساعة | سعودي في الجول
محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور ساعة | الكرة الإفريقية
فيفا: إنفاق قياسي في سوق انتقالات الرجال والسيدات لصيف 2025 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512680/الريان-القطري-يعلن-ضم-البرازيلي-ويسلي