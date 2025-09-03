الريان القطري يعلن ضم البرازيلي ويسلي

أعلن نادي الريان القطري يوم الأربعاء ضم البرازيلي ويسلي قادما من إنترناسيونال.

ووقع ويسلي على عقد يربطه بالريان لمدة 3 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وانضم ويسلي لنادي الريان بناء على رغبة أرتور جورج مدرب الفريق، وفقا لتقارير عديدة.

ويعرف أرتور جورج إمكانيات ويسلي جيدا عندما كان مدربا لبوتافوجو بالدوري البرازيلي قبل انتقاله لتدريب الريان.

ومن المقرر أن ينضم ويسلي للريان بعد إصابة لاعبه جوليان دي سارت تعرض لاصابة بتمزق الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.

وسيغيب جوليان دي سارت من 4 الى 6 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

الريان خاض 3 مباريات في دوري نجوم قطر هذا الموسم.

وحقق الريان انتصارين على حساب الدحيل والسيلية.

وتلقى الريان خسارة وحيدة جاءت أمام الشمال.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري القطري حتى يوم 16 سبتمبر المقبل.