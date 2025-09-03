في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي

يواصل الأهلي تكوين الجهاز الفني المؤقت لفريق كرة القدم الأول في النادي، وذلك بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأعلن الأهلي عن تعيين عماد النحاس في منصب القائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت.

وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

كما أعلن الأهلي عن تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة الذي عاد من جديد.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر تحت 16 سنة للعمل بشكل مؤقت في الجهاز الفني للأهلي.

وسينضم أيضا عادل مصطفى ومحمد نجيب للجهاز الفني لمعاونة عماد النحاس.

ويستعرض لكم FilGoal.com الجهاز الفني المؤقت في الأهلي:

عماد النحاس – القائم بأعمال المدير الفني

وليد صلاح الدين – مدير الكرة

عادل مصطفى – مدرب عام

محمد نجيب – مدرب مساعد

أمير عبد الحميد – مدرب حراس مرمى

محمد الشيحي – مدرب أحمال