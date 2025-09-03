لماذا لم يصل برشلونة إلى قاعدة 1:1 قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية؟

نجح برشلونة في علاج معظم القضايا الرئيسية المتعلقة بالنادي وفريق كرة القدم، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، إلا قاعدة 1:1 الخاصة بتسجيل اللاعبين.

واستطاع برشلونة تسجيل لاعبيه الجدد بفضل رحيل عدد من لاعبي الفريق السابقين، لكن رغم ذلك لم يتمكن من الوصول بشكل كامل إلى قاعدة 1:1 التي تسمح للنادي بإنفاق كل يورو يكسبه.

ولفهم ما حدث يجب أن ننظر إلى العمليات المالية التي نفذها برشلونة خلال العام الماضي.

في بداية عام 2025 أجرى برشلونة عملية مالية تقضي باستغلال 475 مقعدا لكبار الشخصيات في ملعبه الجديد "سبوتيفاي كامب نو" إلى 3 شركات.

مقابل أن يحصل النادي على 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان سيعيد النادي بشكل دائم إلى قاعدة 1:1.

لكن لسوء حظ برشلونة لم تسر الأمر كما كان مخططا لها.

وذلك لأن برشلونة حصل على 30 مليون يورو من إحدى الشركات و28 مليون يورو من شركة أخرى، مقابل جزء من مقاعد كبار الشخصيات.

ليصل الإجمالي إلى 58 مليون يورو. على أن يتم سداد باقي المبلغ وقيمته 42 مليون يورو قبل نهاية السنة المالية لموسم 2025-2026.

ولهذا لم يُصدق مدققو الحسابات على حصول برشلونة على مبلغ 100 مليون يورو، وتم اعتماد مبلغ 58 مليون يورو فقط.

ما يعني أن دفاتر برشلونة الحسابية لم تُسجل كامل مبلغ الـ100 مليون يورو.

ونتيجة لذلك لم يتمكن النادي من العمل بموجب قاعدة 1:1.

لكن برشلونة واثق من تحصيل الجزء الأول من المبلغ المتبقي كما هو متفق عليه وأن النادي يعمل حاليا على الحصول على ضمانات لسداد الدفعة القانية من المبلغ، ومن ثم الوصول لقاعدة 1:1.

وبمجرد حصول برشلونة على المبلغ المتبقي وقدره 42 مليون يورو والتحقق من صحته، سيعود النادي فورا إلى قاعدة 1:1، ويحق له وقتها قيد اللاعبين بشكل طبيعي في فترة الانتقالات التي تلي هذا الأمر.

دون أن يحتاج النادي لخروج أو بيع بعض لاعبيه لتسجيل الصفقات الجديد.

