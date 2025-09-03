كوندي: شعرت بالإحباط بسبب الإصابة في الموسم الماضي.. ومبابي قائد بالفطرة

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

شدد جول كوندي لاعب برشلونة على شعوره بالإحباط بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي.

وغاب كوندي عن الأجزاء الأخيرة من الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وقال كوندي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كان الأمر محبطا لغيابي عن مباريات مهمة نهاية الموسم الماضي خاصة وأننا كنا في نصف نهائي دوري الأبطال، كنت مستاء أكثر لأن ذلك حصل بعد وصولي لحالة عالية وبعد الفوز على ريال مدريد في نهائي الكأس، حاولت التحكم في بعض الأمور لكن أحيانا الجسد يقول لك توقف".

وواصل "كان هناك أمور يمكنني القيام بها بشكل أفضل خلال الإصابة لكنني الآن تعافين جيدا، هذه الأمور تحدث ولا يمكن تجنبها".

وأكمل "الكرة الذهبية. لامين وديمبيلي يستحقان التتويج بها لأنهما قدما موسما رائعا مع الفوز بالألقاب وخاصة دوري الأبطال لعثمان، من الصعب تجيد ذلك لأنني لست من يصوت لكن كل لاعب له أساب للفوز بها، أنا سعيد بوجودي مع الاثنين وليفز الأفضل".

وتابع "نتطلع لمباراة باريس في دوري أبطال أوروبا، في الإجازة أخبرني الكثير من الناس إنهم أرادوا تلك المباراة في نهائي الموسم الماضي لكننا لم ننجح في الوصول، وتاريخيا كانت هناك مباريات رائعة بين الفريقين".

وشدد "القائد بالنسبة لي يكون بالفطرة، قائد يحضر من أجل زملائه ومنفتح للحوار ويتشارك المسؤوليات مع اللاعبين لذلك من الطبيعي أن يكون مبابي قائدا للمنتخب".

وأتم "عدم دخولي ضمن الـ 30 لاعب المرشح للكرة الذهبية؟ بالتأكيد حصول ذلك يعم بمثابة مكافأة وكنت لأكون ممتننا لو حصل ذلك وأعتقد أنني استحققت ذلك أيضا لكن أعتقد أنني سأجعل ذلك كحافز لي لأكون أفضل وأحصل على مكان لي في القائمة".

