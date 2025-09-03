الدوري السعودي - ضمك ينهي أزمة القيد
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 14:31
كتب : FilGoal
أنهى نادي ضمك أزمة إدراجه ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وذلك بعد تقديم مستنداتٍ، تثبت سداد المبلغ المستحق في إحدى القضايا، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.
وحدثت مشكلة تقنية في التحويلات المالية لهذا المبلغ المستحق لرفع العقوبة.
وبعد سداد المبلغ المستحق، أبلغ فيفا النادي برفع اسمه من قائمة المنع من التسجيل.
وهو ما يتيح لضمك استكمال إجراءاته الرسمية، وقيد لاعبيه الجدد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.
وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري.
وكانت قائمة فيفا الأحدث للأندية الممنوعة من قيد اللاعبين، أظهرت وجود 21 ناديا سعوديا، بينها ضمك.
