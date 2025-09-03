تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 13:54

كتب : حامد وجدي

عادل مصطفى

أعلن نادي زد رحيل عادل مصطفى المدرب العام للفريق.

ووجه نادي زد الشكر لعادل مصطفى على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ومن المنتظر أن يتولى عادل مصطفى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.

وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء، تعيين عماد النحاس كمدرب مؤقت للفريق ل حين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

كذلك أعلن تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة، ليرحل بذلك عن نادي زد ويعود للأهلي.

وكشف FilGoal.com أن أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 استأذن من اتحاد الكرة للعمل مع الأهلي خلال الفترة المؤقتة لعماد النحاس. كمدرب حراس مرمى في الأهلي.

وذلك في ظل عدم ارتباط المنتخب بأي مباريات خلال الفترة المقبلة.

