تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 13:54
كتب : حامد وجدي
أعلن نادي زد رحيل عادل مصطفى المدرب العام للفريق.
ووجه نادي زد الشكر لعادل مصطفى على الفترة التي قضاها مع الفريق.
ومن المنتظر أن يتولى عادل مصطفى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.
وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء، تعيين عماد النحاس كمدرب مؤقت للفريق ل حين التعاقد مع مدير فني أجنبي.
كذلك أعلن تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة، ليرحل بذلك عن نادي زد ويعود للأهلي.
وكشف FilGoal.com أن أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 استأذن من اتحاد الكرة للعمل مع الأهلي خلال الفترة المؤقتة لعماد النحاس. كمدرب حراس مرمى في الأهلي.
وذلك في ظل عدم ارتباط المنتخب بأي مباريات خلال الفترة المقبلة.
نرشح لكم
في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين: أشكر زد.. ولا خوف على الأهلي باسم مرسي: لم أعتزل.. ووقعت مع أحد أندية الدوري الليبي الدوري المصري – غياب بيراميدز وقمة الصدارة.. تعرف على مباريات الجولة السادسة الأهلي يعلن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة.. والنحاس قائم بأعمال المدير الفني خبر في الجول - إمام محمدين يستقيل من رئاسة قطاع ناشئين الاتحاد السكندري