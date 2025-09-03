بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 13:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي أياكس أمستردام تعاقده مع المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج.
كاسبر دولبرج
النادي : أندرلخت
وعاد دولبرج صاحب الـ 27 عاما إلى أياكس بعد 6 سنوات على رحيله عن الفريق.
وانضم دولبرج إلى أياكس حتى عام 2029 قادما من أندرلخت البلجيكي.
وكان دولبرج قد لعب بصفوف الفريق الأول لأياكس لمدة 3 سنوات قبل الرحيل وخوض 4 تجارب مختلفة.
وبعد رحيله عن أياكس لعب دولبرج لنيس وهوفنهايم وإشبيلية وأندرلخت.
وشارك دولبرج في 45 مباراة بقميص أندرلخت خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 24 هدفا وصناعة هدفين.
بينما بدأ دولبرج الموسم الحالي مع أندرلخت وسجل 5 أهداف في 9 مباريات.
وخلال فترته الأولى مع أياكس لعب دولبرج 119 مباراة وتمكن من تسجيل 45 هدفا وصناعة 16 آخرين.
