بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

كاسبر دولبرج

أعلن نادي أياكس أمستردام تعاقده مع المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج.

كاسبر دولبرج

النادي : أندرلخت

أياكس

وعاد دولبرج صاحب الـ 27 عاما إلى أياكس بعد 6 سنوات على رحيله عن الفريق.

وانضم دولبرج إلى أياكس حتى عام 2029 قادما من أندرلخت البلجيكي.

أخبار متعلقة:
بعد إعارة فاشلة في إشبيلية.. دولبرج يتوجه لإنقاذ هجوم هوفنهايم تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء إشبيلية يستعير دولبرج من نيس صحيفة الاتحاد: مساعد مدرب أياكس ضمن المرشحين لقيادة الجزيرة خلفا لـ عموتة

وكان دولبرج قد لعب بصفوف الفريق الأول لأياكس لمدة 3 سنوات قبل الرحيل وخوض 4 تجارب مختلفة.

وبعد رحيله عن أياكس لعب دولبرج لنيس وهوفنهايم وإشبيلية وأندرلخت.

وشارك دولبرج في 45 مباراة بقميص أندرلخت خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 24 هدفا وصناعة هدفين.

بينما بدأ دولبرج الموسم الحالي مع أندرلخت وسجل 5 أهداف في 9 مباريات.

وخلال فترته الأولى مع أياكس لعب دولبرج 119 مباراة وتمكن من تسجيل 45 هدفا وصناعة 16 آخرين.

كاسبر دولبرج أياكس أندرلخت
نرشح لكم
لماذا لم يصل برشلونة إلى قاعدة 1:1 قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية؟ تصريحات نارية من رئيس يويفا بشأن الحرب في غزة.. وتعليق على تغريدة صلاح رئيس الاتحاد الأوروبي غير سعيد بإقامة مباراة فياريال وبرشلونة في أمريكا ليكيب: بسبب الإصابات.. أومتيتي يفكر في اعتزال كرة القدم وكيل حمزة علاء يكشف لـ في الجول مستجدات حصوله على رخصة العمل في البرتغال الرياضية: الشباب يتمم اتفاقه لضم براونهيل دوناروما: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع مانشستر سيتي تايمز: قرار من مارك جيهي بعد فشل انتقاله إلى ليفربول
أخر الأخبار
لماذا لم يصل برشلونة إلى قاعدة 1:1 قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية؟ 10 دقيقة | الدوري الإسباني
كوندي: شعرت بالإحباط بسبب الإصابة في الموسم الماضي.. ومبابي قائد بالفطرة 21 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري السعودي - ضمك ينهي أزمة القيد 26 دقيقة | سعودي في الجول
تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى ساعة | الدوري المصري
بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح يطالب بعدم التقليل من احترام لويس دياز وداروين نونيز ساعة | الدوري الإنجليزي
تصريحات نارية من رئيس يويفا بشأن الحرب في غزة.. وتعليق على تغريدة صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
هاوسن: لن تتخيل مدى عظمة ريال مدريد قبل الانضمام للنادي.. وهذا دور والدي في تكويني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512674/بعد-6-سنوات-كاسبر-دولبرج-يعود-إلى-أياكس