تصريحات نارية من رئيس يويفا بشأن الحرب في غزة.. وتعليق على تغريدة صلاح

عبر ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن شعوره بالآلام بسبب الحرب في غزة وقتل الأطفال المستمر.

ورد تشيفرين في حوار مع صحيفة بوليتيكو على سؤال هل دارت أي نقاشات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول طرد الأندية الإسرائيلية من المسابقات بسبب الحرب في غزة قائلا:

"انظر، أولا وقبل أي شيء ما يحدث للمدنيين هناك يؤلمني شخصيا بل ويقتلني".

وأضاف "ومن وجهة نظر أخرى لست مؤيدا لحظر الرياضيين، فماذا يمكن للرياضي أن يفعل لحكومته لوقف الحرب؟ الأمر صعب للغاية".

وأكمل "أعتقد أن حظر الفرق الروسية مستمر الآن لـ3 سنوات ونصف، هل توقفت الحرب؟ الإجابة لا، لذا لا أعرف حتى الآن".

وواصل "لأكون صادقا مع الحرب في روسيا وأوكرانيا كان لدينا رد فعل سياسي هستيري تقريبا، وكنا من بين الأوائل الذين تحركوا معتقدين حقا أن الرياضة يمكن أن تساعد في وضع حد لهذه المأساة، ولكن للأسف أظهرت لنا الحياة عكس ذلك".

وأوضح "الآن لا أرى الكثير من رد الفعل السياسي مقارنة بالمجتمع المدني الضخم، ولا أفهم كيف لسياسي قادر على فعل الكثير لوقف المذبحة في أي مكان أن ينام ويرى كل هؤلاء الأطفال والمدنيين القتلى، لا أفهم ذلك، هل تعلمون؟ هل فكرة أن كرة القدم يجب هي أن تحل هذه المشاكل؟ هذا أمر مستحيل".

وعن لافتة أطفال غزة في كأس السوبر الأوروبي قال: "لدينا مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال، لسنا على كوكب آخر بل نعيش في هذا العالم وعندما ترى أطفالا يموتون حول العالم بسبب سياسيين متهورين فهذا يعد تصريحا دبلوماسيا إن جاز التعبير، من يظن أن شعار "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين" رسالة سياسية فهو أحمق".

وشدد "من المؤسف أن يموت الأطفال جوعا بسبب مصالح سياسية، محمد الذي كان يسلم الميداليات معي في كأس السوبر فقد والدته ووالده وأصيب بجروح بالغة، لم أر طفلا يعانقني بمثل هذا العناء، إنه بحاجة إلى الحب، لا يحتاج إلى قنبلة أخرى على رأسه بسبب مصالح سياسية، لذا فالأمر بعيد كل البعد عد السياسة".

واستطرد "هل تعلمون مذا حدث في النهاية؟ تلقيت رسائل من منظمة إسرائيلية متطرفة تعلن أننا معادون للسامية لهذا السبب، من جهة أخرى تلقيت رسائل من جماعات يسارية متطرفة وجماعات تضامن مؤيدة لفلسطين تفيد بأن هذا لا يذكر وأننا نغمض أعيننا عن الموضوع، لذا كما تعلمون في كثير من الأحيان من الأفضل عدم القيام بأي شيء".

ووجه رسالة قائلا: "دعونا نأمل أن يهدأ العالم، لكن لا يبدو الأمر كذلك، بالنسبة لي لم يكن الوضع بهذه الخطورة منذ ثلاثينيات القرن الماضي".

وبسؤاله من صاحب فكرة اللافتة في السوبر الأوروبي، وهل كانت مستوحاة من تغريدة محمد صلاح التي انتقد فيها يويفا قال في ختام تصريحاته "لا كانت فكرتنا وأستطيع أن أقول إننا كنا نفكر في ذلك فترة طويلة".