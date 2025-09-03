هاوسن: لن تتخيل مدى عظمة ريال مدريد قبل الانضمام للنادي.. وهذا دور والدي في تكويني

كشف دين هاوسن لاعب ريال مدريد على دور والده في جعله مميزا في التمرير.

وانتقل هاوسن لريال مدريد في بداية الموسم الحالي قادما من بورنموث.

وقال هاوسن خلال حوار مع صحيفة ماركا: "الفترة الماضية حدثت خطوات سريعة جدا، أي لاعب يسير حطوة بخطوة ولكن خطورة الانتقال لريال مدريد كبيرة جدا لأي لاعب".

وواصل "أكثر ما أستمتع به خلال الفترة الماضية هو غرفة الملابس، الجميع رحبوا بي وكل شيء كان رائعا أنا سعيد جدا".

وأكمل "قد تتخيل مدى عظمة ريال مدريد ولكن تجربة التواجد هناك مختلفة، ستدرك بحق ما يعنيه هذا النادي".

وتابع "أغرب شيء يحدث لي حاليا هو أن الجميع أصبحوا يعرفونني، أحاول أحيانا التخفي عن طريق النظارات أو قبعة ولكن الأمر لا ينجح دائما".

وعن دور والده في تكوينه كلاعب قال: "في الطريق مع والدي كنا دائما نناقش الحصص التدريبية أو المباريات ونتحدث فقط عن كرة القدم، ولكنه الآن اتخذ خطوة للوراء ويقول إن هذا المستوى من الأفضل للمدرب أن يصحح الأخطاء وليس هو".

وكشف "بالنسبة لي أفضل شيء هو التدرب مع لاعبين مثل فينيسيوس ومبابي ورودريجو لأن ذلك يجعلني أتطور كل يوم، أحيانا التدريبات تكون أفضل من المباريات".

وعن صافرات الاستهجان من الجماهير الهولندية ضده قال: "كنت أتوقع صافرات الاستهجان من الهولنديين ضدي ولم تؤثر بي، في الحقيقة ربما شكلت عاملا إيجابيا، إذا شعر الناس بالغضب منك فهذا يعني أنهم مهتمون بك".

وأردف "لامين يامال لاعب رائع، أتمنى أن يفعل أشياء رائعة مع المنتخب ولكن عندما نلعب ضد بعضنا في الدوري أتمنى ألا يقدم الكثير".

وتابع "منذ كنت صغيرا وأنا أرى أن قدرة سيرخيو راموس على لعب كرة القدم غير مقدرة بشكل كافي، الجميع تحدث عن قوته أو تسجيله للأهداف ولكنه أيضا كان ممر رائع، وقد كان بمثابة قدوة لي".

وأضاف "اللعب بجوار كوبارسي في المنتخب؟ لما لا، هو مدافع رائع وأشعر بالراحة معه مثل لو نورماند وفيفيان".

وكشف "عندما كنت في التاسعة من عمري، كان والدي يجعلني أرسل التمريرات الأمامية في التدريب كثيرا نحو منطقة هجوم الخصم وكان يجعلني أقوم بالعديد من التمريرات العرضية ولكن الآن أنا ممتن لذلك لأن الأمر ساعدني كثيرا".

وأتم "أحيانا أشاهد مباراتين أو ثلاثة في اليوم وفي أيام أخرى أشعر أنني لا أريد مشاهدة أي شيء".

وحصل هاوسن على مركز أساسي في منتخب إسبانيا وريال مدريد خلال الفترة الماضية.