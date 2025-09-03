رئيس الاتحاد الأوروبي غير سعيد بإقامة مباراة فياريال وبرشلونة في أمريكا

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

فياريال - برشلونة

عبر ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم سعادته بإقامة أحدى مباريات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق موافقته على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني في ميامي.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "لسنا سعداء بشأن نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى ميامي، لكن على الرغم من كل ما تحققنا منه قانونيا فليس لدينا مجال للمناورة، إذا كانت هناك موافقة من الاتحاد الإسباني والاتحاد الدولي".

وأضاف "بالنظر إلى المستقبل القريب سيتعين علينا مناقشة هذا الأمر بجدية ببالغة لأن كرة القدم يجب أن تلعب في أوروبا ويجب على المشاهدين مشاهدتها في منازلهم، ولا يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة وأستراليا لمشاهدة فرقهم".

وواصل "سنفتح هذا النقاش أيضا مع فيفا وجميع الاتحادات لأنني لا أعتقد أنه أمر جيد، وإذا كان استثناء فلا بأس".

وأتم تصريحاته "من حيث المبدأ يجب أن تلعب الفرق الأوروبية في أوروبا، لأن جماهيرها تعيش في أوروبا، إنه تقليد عريق".

وكشف الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيرسل الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي يويفا والاتحاد الدولي فيفا للحصول على ترخيص بإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي وفقًا للوائح المباريات الدولية لفيفا والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وتابع الاتحاد في بيانه "بعد استلام وتدقيق الوثائق الواردة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، سيقدم الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي طلبًا لبدء إجراءات الحصول على ترخيص لاحق من قبل فيفا للمباراة التي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم 20 ديسمبر 2025، وفقًا للوائح المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة قد تكون المباراة هي الأولى من الدوري التي تقام خارج إسبانيا في التاريخ.

