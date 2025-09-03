بسبب انتقاد المدرب.. مايوركا يعلن إيقاف قائده وسحب الشارة منه

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 12:37

كتب : FilGoal

داني رودريجيز لاعب ريال مايوركا

أعلن نادي ريال مايوركا إيقاف لاعبه داني رودريجيز وسحب شارة قيادته بسب انتقاد مدربه.

دانيل رودريجيز

النادي : ريال مايوركا

ريال مايوركا

وكان ريال مدريد قد فاز على مايوركا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وانتقد رودريجيز قرار مدرب الفريق بسبب عدم مشاركته في المباراة.

وكتب رودريجيز عبر حسابه على إنستجرام: "أنا أفهم وأحترم أن من يشارك في المباريات هو قرار يعود للمدرب وألتزم بها دائما، ولكن ما لا أستطيع تقبله هو قلة الاحترام والتفاني، يؤلمني أن لاعبا وصل للتو وخاض حصة تدريبية واحدة فقط يحصل على الفرصة للعب على حساب زملاء قضوا سنوات يدافعون عن هذا القميص، آمل أن ينجح ريان ولكن هذا يرسل رسالة سيئة إلى غرفة الملابس".

"ليكن واضحا هذا هو نادي حياتي لطالما أعطيت وسأعطي دائما كل ما عندي من أجل هذا القميص وكل ما أطلبه هو الاحترام".

"سافرت مع أطفالي الذين كانوا متحمسين لرؤية والدهم يلعب في البرنابيو، وكان هناك درس مهم ونصيحة لهم، لا تتوقعوا أي شيء من أي أحد خصوصا اليوم، حيث الجدارة والثقافة واحترام العمل الجاد غائبون بشكل واضح، ضحوا من أجل أحلامكم حتى لو وضعت العقبات في طريقكم وآمنوا دائما بأنفسكم، الأشياء تكتسب لا تمنح".

ويلعب داني رودريجيز صاحب الـ 37 عاما مع مايوركا منذ عام 2018 وهو قائد الفريق.

وشارك رودريجيز في 282 مباراة بقميص مايوركا وتمكن من تسجيل 32 هدفا وصناعة 39 آخرين.

