منتخب مصر يتدرب لأول مرة في استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا

يخوض منتخب مصر مرانه مساء اليوم الأربعاء في استاد القاهرة الدولي، وذلك استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وسيكون مران منتخب مصر هو الأول في استاد القاهرة، وذلك بعدما خاض الفراعنة التدريبات الجماعية في الأيام السابقة على استاد السلام.

وذلك بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة.

وينطلق مران منتخب مصر في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.