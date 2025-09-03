منتخب مصر يتدرب لأول مرة في استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مرانه مساء اليوم الأربعاء في استاد القاهرة الدولي، وذلك استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وسيكون مران منتخب مصر هو الأول في استاد القاهرة، وذلك بعدما خاض الفراعنة التدريبات الجماعية في الأيام السابقة على استاد السلام.

وذلك بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
يوم لقاء مصر وإثيوبيا.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية ميكالي: أتمنى تدريب منتخب مصر.. وحسام حسن الأنسب بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس

وينطلق مران منتخب مصر في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب مصر إثيوبيا
نرشح لكم
يوم لقاء مصر وإثيوبيا.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية ميكالي: أتمنى تدريب منتخب مصر.. وحسام حسن الأنسب بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لـ محمد صلاح تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر خبر في الجول - صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية
أخر الأخبار
تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى 32 دقيقة | الدوري المصري
بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح يطالب بعدم التقليل من احترام لويس دياز وداروين نونيز 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصريحات نارية من رئيس يويفا بشأن الحرب في غزة.. وتعليق على تغريدة صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
هاوسن: لن تتخيل مدى عظمة ريال مدريد قبل الانضمام للنادي.. وهذا دور والدي في تكويني ساعة | الدوري الإسباني
رئيس الاتحاد الأوروبي غير سعيد بإقامة مباراة فياريال وبرشلونة في أمريكا ساعة | الدوري الإسباني
تعديل مواعيد 6 مباريات في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب انتقاد المدرب.. مايوركا يعلن إيقاف قائده وسحب الشارة منه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512667/منتخب-مصر-يتدرب-لأول-مرة-في-استاد-القاهرة-استعدادا-لمواجهة-إثيوبيا