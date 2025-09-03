يوم لقاء مصر وإثيوبيا.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

مصر - إثيوبيا

سمح المجلس الأعلى للإعلام للبرامج الرياضية بمد فترة البث حتى الواحدة والنصف صباحا عقب لقاء مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة.

ويحل منتخب إثيوبيا ضيفا على نظيره المصري في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وأفاد المجلس الأعلى للإعلام في بيان أنه بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وافق المجلس على استثناء الوسائل الإعلامية الناقلة لمباراة المنتخب المصري ومنتخب إثيوبيا، المزمع إقامتها في العاشرة مساءً يوم 5 سبتمبر الجاري، من العمل بالضوابط التي كان قد سبق إصدارها والخاصة بـ البرامج الرياضية.

وقرر المجلس السماح للوسائل الإعلامية الناقلة رسميًا للمباراة بمد البث المباشر حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

وكذلك السماح للوسائل الإعلامية الأخرى التي تقدم برامج رياضية بمد البث حتى الساعة الواحدة صباحًا.

مع الالتزام بخلاف ذلك من الضوابط التي أقرها المجلس من قبل.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة إثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وتنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناتي أون سبورت وSSC SPORTS السعودية.

