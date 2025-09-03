ميكالي: أتمنى تدريب منتخب مصر.. وحسام حسن الأنسب

يرى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، أن حسام حسن هو الأنسب حاليا لقيادة منتخب مصر الأول.

وقال ميكالي عبر قناة أون: "أثق كثيرا في منتخب مصر، هو ليس مجرد اسم لكنه منتخب النجوم والكرة المصرية تقدمت كثيرا في الفترة الأخيرة خاصة مع محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه".

وأضاف "الفريق الحالي لمنتخب مصر قوي جدا ومصر لديها كل ما يجعلها تحقق الفوز وتتأهل لكأس العالم".

وواصل "طبعا بالتأكيد أتمنى تدريب منتخب مصر الأول، ولكن في الوقت الحالي لا أفضل الحديث عن هذا الأمر".

وأردف "أرى أن حسام حسن قادر على الوصول بمنتخب مصر للمكانة التي يستحقها، وهو يقدم مستوى جيد مع الفراعنة وأنا أدعمه من موقعي هذا".

وأتم تصريحاته "من وجهة نظري حسام حسن هو الأنسب في الوقت الحالي لقيادة منتخب مصر".