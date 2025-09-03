ميكالي: أتمنى تدريب منتخب مصر.. وحسام حسن الأنسب

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر للشباب

يرى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، أن حسام حسن هو الأنسب حاليا لقيادة منتخب مصر الأول.

وقال ميكالي عبر قناة أون: "أثق كثيرا في منتخب مصر، هو ليس مجرد اسم لكنه منتخب النجوم والكرة المصرية تقدمت كثيرا في الفترة الأخيرة خاصة مع محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه".

وأضاف "الفريق الحالي لمنتخب مصر قوي جدا ومصر لديها كل ما يجعلها تحقق الفوز وتتأهل لكأس العالم".

أخبار متعلقة:
بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لـ محمد صلاح تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر

وواصل "طبعا بالتأكيد أتمنى تدريب منتخب مصر الأول، ولكن في الوقت الحالي لا أفضل الحديث عن هذا الأمر".

وأردف "أرى أن حسام حسن قادر على الوصول بمنتخب مصر للمكانة التي يستحقها، وهو يقدم مستوى جيد مع الفراعنة وأنا أدعمه من موقعي هذا".

وأتم تصريحاته "من وجهة نظري حسام حسن هو الأنسب في الوقت الحالي لقيادة منتخب مصر".

منتخب مصر حسام حسن ميكالي
نرشح لكم
منتخب مصر يتدرب لأول مرة في استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم لقاء مصر وإثيوبيا.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لـ محمد صلاح تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر خبر في الجول - صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية
أخر الأخبار
تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى 30 دقيقة | الدوري المصري
بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح يطالب بعدم التقليل من احترام لويس دياز وداروين نونيز 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصريحات نارية من رئيس يويفا بشأن الحرب في غزة.. وتعليق على تغريدة صلاح 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاوسن: لن تتخيل مدى عظمة ريال مدريد قبل الانضمام للنادي.. وهذا دور والدي في تكويني ساعة | الدوري الإسباني
رئيس الاتحاد الأوروبي غير سعيد بإقامة مباراة فياريال وبرشلونة في أمريكا ساعة | الدوري الإسباني
تعديل مواعيد 6 مباريات في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب انتقاد المدرب.. مايوركا يعلن إيقاف قائده وسحب الشارة منه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512665/ميكالي-أتمنى-تدريب-منتخب-مصر-وحسام-حسن-الأنسب