الرياضية: الفتح والتعاون يتنافسان على ضم عبد الرزاق حمد الله

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب

دخل نادي الفتح في مفاوضات مع الشباب، خلال الأيام الماضية، من أجل ضم الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وطلب حمد الله من إدارة ناديه الرحيل، وخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي.

وتبدو فرصة الفتح في الظفر بخدمات المغربي كبيرةً، وستُحسم الأمور بصفة نهائية في الأيام المتبقية من فترة الانتقالات في السعودية، الذي تبقَّى على نهايته 8 أيام، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن إدارة التعاون، تفكِّر أيضًا في ضم حمد الله، وربما تدخل السباق لضمه.

وتجري حاليًّا مباحثاتٌ بين إدارتي الفتح والشباب من أجل التوصُّل إلى صيغة تفاهم بشأن الراتب الكبير للاعب مع الشباب البالغ 8 ملايين يورو بالعام الأخير المتبقي في عقده.

وانضمَّ حمد الله إلى الشباب، صيف العام الماضي، قادمًا من اتحاد جدة، ووقَّع عقدًا لموسمين.

وسجل اللاعب 24 هدفًا مع الشباب الموسم الماضي.

