الزائدة الدودية تبعد لاعب أتليتكو مدريد لفترة

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

أليكس باينا - فياريال

أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الأربعاء غياب لاعبه أليكس باينا لفترة بسبب خضوعه لجراجة عاجلة.

وأوضح النادي عبر موقعه: "خضع لاعبنا أليكس باينا لعملية جراحية ناجحة إثر إصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد.".

وكان من المتوقع عودة باينا للملاعب ضد فياريالبالدوري الإسباني يوم 13 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بعد تعافيه من إصابة عضلية.

الإصابة تسببت في ابتعاد باينا عن آخر مباراتين لفريقه أمام إلتشي وديبورتيفو ألافيس.

ومن المتوقع أن يغيب باينا عن المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 17 سبتمبر.

يذكر أن أليكس باينا انضم للفريق المدريدي هذا الصيف قادما من فياريال.

وتكون اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في أكاديمية فياريال خرج معارا مرة إلى جيرونا في صيف 2021.

ولعب باينا في الموسم المنقضي 33 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين.

