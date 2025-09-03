ليكيب: بسبب الإصابات.. أومتيتي يفكر في اعتزال كرة القدم

يفكر صامويل أومتيتي لاعب برشلونة وليل السابق في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

صامويل أومتيتي النادي : ليل فرنسا

وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن المدافع صاحب الـ 31 عاما يفكر باعتزال كرة القدم بسبب تكرر الإصابات.

ولا يلعب أومتيتي مع أي فريق حاليا بعد نهاية تعاقده مع ليل بنهاية الموسم الجاري.

ويعاني أومتيتي من إصابات متكررة في الركبة من بعد نهاية كأس العالم 2018.

ولم يشارك أومتيتي في أي مباراة خلال الموسم الماضي بعد خضوعه لجراحة في الركبة وجلس على دكة البدلاء في آخر 3 مباريات فقط بالدوري.

وانضم أومتيتي لليل في 2023 قادما من برشلونة.

وخلال موسمين شارك أومتيتي مع ليل في 13 مباراة فقط.

وأشارت ليكيب إلى أن أومتيتي حصل على عدة عروض من فرنسا والشرق الأوسط وأمريكا ولكنه يفكر حاليا في الاعتزال وأمهل نفسه مدة أسبوع للفتكير واتخاذ القرار النهائي.

وسبق لأومتيتي اللعب بقميص برشلونة خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2022.

وخلال مسيرته توج أومتيتي بالدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات وكأس فرنسا مرة وكأس السوبر الفرنسي مرة.

كما كان أومتيتي أحد أبرز عناصر فرنسا في التتويج بكأس العالم 2018.