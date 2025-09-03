أبولا: النصر يخطط للتعاقد مع ديوجو كوستا

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو البرتغالي.

ويمتد باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، فإن النصر يسعى للتعاقد مع ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحفية ذاتها أن النصر قد يلجأ لدفع الشرط الجزائي لضم ديوجو كوستا من صفوف ناديه البرتغالي.

صحيفة اليوم السعودية كشفت في وقت سابق عن اقتراب رحيل البرازيلي بينتو حارس مرمى النصر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر ستحسم ملف انتقال الحارس خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن بينتو قريب من الانتقال إلى صفوف الشباب، حيث يسعى النادي إلى تدعيم مركز حراسة المرمى استعدادا للموسم الجديد.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل اختار بينتو ضمن قائمة السيليساو لمعسكر سبتمبر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وانضم بينتو صاحب الـ26 عاما إلى صفوف النصر الموسم الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي البرازيلي.

ولعب بينتو الموسم الماضي 49 مباراة في كافة البطولات وتلقت شباكه 54 هدفا، فيما خرج بشباك نظيفة في 15 مباراة