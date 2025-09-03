بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا ردا على الدعوات المتزايدة لحظر مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وتصاعد الجدل في الأوساط الرياضية بعد تصريحات لاعب الكريكيت الأسترالي عثمان خواجة، الذي طالب الاتحادات الرياضية الدولية بإقصاء إسرائيل من المنافسات العالمية.

ورغم الضغوط المتزايدة، تمسكت اللجنة الأولمبية الدولية بموقفها الرافض لاستبعاد إسرائيل، مؤكدة أن لكل من فلسطين وإسرائيل حقوقا متساوية في الحركة الأولمبية.

وجاء في بيانها: "شارك وفدا فلسطين وإسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وعاش الرياضيون معا تحت سقف واحد في القرية الأولمبية، وسيستمر الطرفان في التمتع بالامتيازات ذاتها".

واتهم عثمان خواجة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي من خلال القتل والتجويع بحق الفلسطينيين.

وقال خواجة في تصريحات لوسائل إعلام أسترالية: "أي دولة لا تحترم القانون الدولي أو الإنساني وترتكب جرائم حرب، يجب إعادة النظر في موقعها وامتيازاتها حول العالم."

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 80 ألف شخص في غزة، بينهم ما يقارب 17 ألف طفل، في وقت تواصل فيه إسرائيل المشاركة في بطولات دولية ينظمها كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، حيث أكد تقرير صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن المجاعة باتت واقعا في مدينة غزة.