بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

دورة الألعاب الأولمبية (الأولمبياد)

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا ردا على الدعوات المتزايدة لحظر مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وتصاعد الجدل في الأوساط الرياضية بعد تصريحات لاعب الكريكيت الأسترالي عثمان خواجة، الذي طالب الاتحادات الرياضية الدولية بإقصاء إسرائيل من المنافسات العالمية.

ورغم الضغوط المتزايدة، تمسكت اللجنة الأولمبية الدولية بموقفها الرافض لاستبعاد إسرائيل، مؤكدة أن لكل من فلسطين وإسرائيل حقوقا متساوية في الحركة الأولمبية.

أخبار متعلقة:
اجتماع بين أشرف صبحي واللجنة الأولمبية لبحث خطة الإعداد لـ أولمبياد لوس أنجلوس هل ستنافس مصر؟ قطر تترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 الإسماعيلي يخاطب اللجنة الأولمبية لعقد جمعية عمومية غير عادية لتجديد الثقة في المجلس تعديلات قانون الرياضة – فصل مركز التسوية والتحكيم عن الأولمبية.. اختصاصاته وشروط عضويته

وجاء في بيانها: "شارك وفدا فلسطين وإسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وعاش الرياضيون معا تحت سقف واحد في القرية الأولمبية، وسيستمر الطرفان في التمتع بالامتيازات ذاتها".

واتهم عثمان خواجة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي من خلال القتل والتجويع بحق الفلسطينيين.

وقال خواجة في تصريحات لوسائل إعلام أسترالية: "أي دولة لا تحترم القانون الدولي أو الإنساني وترتكب جرائم حرب، يجب إعادة النظر في موقعها وامتيازاتها حول العالم."

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 80 ألف شخص في غزة، بينهم ما يقارب 17 ألف طفل، في وقت تواصل فيه إسرائيل المشاركة في بطولات دولية ينظمها كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، حيث أكد تقرير صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن المجاعة باتت واقعا في مدينة غزة.

اللجنة الأولمبية إسرائيل
نرشح لكم
خبر في الجول - إيهاب أمين يوقع تجديد تعاقده مع فريق سلة الأهلي اسكواش - الأهرامات تستضيف أولى بطولات الموسم الدولي بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة "بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر كرة سلة – وائل بدر مدربا للوحدة السوري سلة - مدرب الاتحاد يكشف لـ في الجول أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية
أخر الأخبار
أبولا: النصر يخطط للتعاقد مع ديوجو كوستا 9 ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل 9 ساعة | رياضات أخرى
بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس 9 ساعة | منتخب مصر
وكيل حمزة علاء يكشف لـ في الجول مستجدات حصوله على رخصة العمل في البرتغال 9 ساعة | المحترفون
وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو 10 ساعة | منتخب مصر
كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة 10 ساعة | سعودي في الجول
زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512658/بعد-تصريحات-لاعب-أستراليا-اللجنة-الأولمبية-الدولية-تصدر-بيانا-بشأن-طلبات-حظر-إسرائيل