بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس

واصل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويخوض منتخب مصر الثاني أمام نظيره التونسي مباراتين وديتين باستاد هيئة قناة السويس يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

وخاض منتخب مصر المران بحضور جميع اللاعبين بقيادة حلمي طولان المدير الفني.

وشهد المران الثاني للمنتخب أجواءً من الحماس والجدية، بمشاركة جميع الاعبين في التدريبات قبل مواجهتي تونس الوديتين.

وحرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على حضور مران المنتخب وتحية جميع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق الإنجازات.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.