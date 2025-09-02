وكيل حمزة علاء يكشف لـ في الجول مستجدات حصوله على رخصة العمل في البرتغال

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 23:53

كتب : محمد عبد العظيم

حمزة علاء - بورتيمونينسي البرتغالي

كشف إسلام الشحات وكيل أعمال حمزة علاء حارس نادي بورتيمونينسي البرتغالي، مستجدات حصول اللاعب على رخصة العمل في البرتغال.

وقال إسلام الشحات لـFilGoal.com: "حمزة علاء على ذمة نادي بورتيمونينسي ومقيد في قائمة الفريق لكنه ينتظر استخراج رخصة العمل ليستطيع اللعب".

وأضاف "استخراج الرخصة يستوجب اعتماد بعض الأوراق في السفارة البرتغالية في مصر، ونحن ننتظر وصول الأوراق إلى مصر فعلا خلال أيام لاعتمادها من السفارة. الأمر نفسه ينطبق على عمر فايد مع أروكا".

ويلعب بورتيمونينسي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

حمزة علاء انتقل إلى بورتيمونينسي بتعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

