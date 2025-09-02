وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - محمد صلاح - منتخب مصر

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة على ثقتة في قدرات منتخب مصر قبل خوض مواجهتي إثيوبيا وبوركنيا فاسو.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة عبر أون سبورت: "علينا التكاتف لأن منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في كأس العالم. لا نريد المشاركة في كأس العالم فقط ولكن نريد الظهور بمستوى يليق بمنتخب يضم صلاح ومرموش ومجموعة رائعة من اللاعبين".

وأضاف "لدينا أيضا كأس إفريقيا في المغرب ونريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة وخوض المباراة النهائية".

وشدد "محمد صلاح منتج وطني على غرار مارادونا وميسي في الأرجنتين، وكريستيانو رونالدو في البرتغال، وعلينا الشعور بالفخر بما يقدمه".

وأتم "الجماهير تحضر هنا بكثافة في المباريات النهائية ولكن أتمنى حضورها في جميع المباريات، كما يحدث عندما يذهب منتخب مصر لمواجهة أي فريق خاصة في وجود لاعبين بقيمة صلاح ومرموش".

وحرص منتخب مصر على إقامة ممر شرفي لـ محمد صلاح قائد الفراعنة، وذلك بعد انضمامه لمعسكر المنتخب اليوم الثلاثاء.

وجاء الممر الشرفي بسبب فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025.

وانتظم صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مرانه في استاد السلام استعدادا لمباراة إثيوبيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

محمد صلاح منتخب مصر أشرف صبحي
