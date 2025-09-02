كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة

سجل أحمد حسن "كوكا" في فوز الاتفاق السعودي على الجبيل وديا تحضيرا لمواجهة أهلي جدة.

ويستعد الاتفاق لمواجهة أهلي جدة يوم 12 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وسجل كوكا هدف التعادل لنادي الاتفاق في شباك الجبيل في المباراة التي فاز بها فريقه 2-1.

وسيغيب كوكا عن مباراة الاتفاق ضد أهلي جدة بعدما غاب عن مواجهة الخلود في الجولة الأولى للدوري السعودي.

وفاز الاتفاق على الخلود 2-1 في الجولة الأولى من الدوري السعودي، في مباراة غاب عنها كوكا.

وعبر أحمد حسن "كوكا" مهاجم الاتفاق عن خيبة أمله بسبب غيابه عن أول مباراتين لفريقه في الدوري السعودي.

وقال كوكا عبر حسابه الشخصي على إكس: "أشعر بخيبة أمل لعدم مشاركتي في أول جولتين بالدوري السعودي منذ نهاية الموسم الماضي بالدوري الفرنسي".

إيقاف لـ 4 مباريات ومشاركة في حملة توعية.. عقوبة كوكا بسبب تغطية شعار المثلية

وانضم كوكا إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من لوهافرالفرنسي.

ويعد كوكا اللاعب المصري الرابع الذي يرتدي قميص نادي الاتفاق.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.