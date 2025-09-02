زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين

كشف سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد كواليس الاتصالات التي حدثت مع الأهلي بشأن وليد صلاح الدين.

وقال سيف زاهر عبر قناة أون سبورت: "حدثت اتصالات في الأيام الماضية بين مسؤولي الأهلي، ومسؤولي نادي زد ممثلين في أحمد عبد الله المدير التنفيذي وأنسي ساوريس رئيس النادي، وذلك لطلب تولي وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة في الأهلي".

وأضاف "الحديث بين مسؤولي الأهلي وزد كان بشكل جيد وتمت الموافقة على رحيل وليد صلاح الدين إلى الأهلي".

وأعلن النادي الأهلي تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بشكل رسمي.

وبذلك يعود منصب مدير الكرة في الأهلي والذي كان آخر من شغله خالد بيبو.

وكان وليد صلاح الدين يشغل منصب مدير الكرة في نادي زد.