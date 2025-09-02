وليد صلاح الدين: أشكر زد.. ولا خوف على الأهلي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 23:01

كتب : حامد وجدي

وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد

عبر وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد في الأهلي عن سعادته بالعودة للعمل في القلعة الحمراء.

وأعلن النادي الأهلي تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بشكل رسمي.

وبذلك يعود منصب مدير الكرة في الأهلي والذي كان آخر من شغله خالد بيبو.

وكان وليد صلاح الدين يشغل منصب مدير الكرة في نادي زد.

وقال وليد صلاح عبر قناة أون سبورت: "مسؤولية كبيرة أن أتولى منصب مدير الكرة في الأهلي وتحتاج للكثير من العمل".

وأضاف "أشكر نادي زد على الفترة التي قضيتها معه وعلى موافقته لانتقالي إلى الأهلي".

وأكمل "شرف كبير لأي ابن من أبناء الأهلي تولي منصب مدير الكرة في النادي، وسوف أجتهد بكل قوتي لأنجح في بيتي".

وأردف "سوف أعقد جلسة مع الخطيب ومحمد يوسف لوضع خطة العمل في الفترة المقبلة".

وأشار "خلال تواجدي في زد رفضت الكثير من العروض طوال 4 سنوات، وربطت رحيلي فقط إذا طلبني الأهلي أو منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "أثق في عودة الأهلي لأن النادي يمتلك كل شيء للنجاح، ومعه إدارة مميزة جدا بقيادة محمود الخطيب ويضم أفضل اللاعبين في إفريقيا، ولا خوف على الأهلي".

