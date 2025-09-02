البرازيلي ويسلي على بعد خطوة من الريان القطري
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 22:47
كتب : FilGoal
بات ويسلي لاعب انترناسيونال البرازيلي على بعد خطوة واحدة من الانضمام لنادي الريان القطري.
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري القطري حتى يوم 16 سبتمبر المقبل.
وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن ويسلي بات قريبا من الانتقال لنادي الريان بناء على رغبة أرتور جورج مدرب الفريق.
ويعرف أرتور جورج إمكانيات ويسلي جيدا عندما كان مدربا لبوتافوجو بالدوري البرازيلي قبل انتقاله لتدريب الريان.
ومن المقرر أن ينضم ويسلي للريان بعد إصابة لاعبه جوليان دي سارت تعرض لاصابة بتمزق الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.
وسيغيب جوليان دي سارت من 4 الى 6 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.
الريان خاض 3 مباريات في دوري نجوم قطر هذا الموسم.
وحقق الريان انتصارين على حساب الدحيل والسيلية.
وتلقى الريان خسارة وحيدة جاءت أمام الشمال.
