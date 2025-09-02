البرازيلي ويسلي على بعد خطوة من الريان القطري

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

ويسلي - إنترناسيونال البرازيلي

بات ويسلي لاعب انترناسيونال البرازيلي على بعد خطوة واحدة من الانضمام لنادي الريان القطري.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري القطري حتى يوم 16 سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن ويسلي بات قريبا من الانتقال لنادي الريان بناء على رغبة أرتور جورج مدرب الفريق.

أخبار متعلقة:
الراية القطرية: وسام أبو علي أصبح قريبا من الريان موقع UOL: بالميراس يوافق على انتقال روني إلى الريان القطري بطل كوبا ليبرتادوريس.. البرتغالي أرتور جورج مدربا لـ تريزيجيه في الريان القطري الكاس: مدرب بوتافوجو يقترب من تدريب تريزيجيه في الريان القطري

ويعرف أرتور جورج إمكانيات ويسلي جيدا عندما كان مدربا لبوتافوجو بالدوري البرازيلي قبل انتقاله لتدريب الريان.

ومن المقرر أن ينضم ويسلي للريان بعد إصابة لاعبه جوليان دي سارت تعرض لاصابة بتمزق الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.

وسيغيب جوليان دي سارت من 4 الى 6 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

الريان خاض 3 مباريات في دوري نجوم قطر هذا الموسم.

وحقق الريان انتصارين على حساب الدحيل والسيلية.

وتلقى الريان خسارة وحيدة جاءت أمام الشمال.

الريان القطري إنترناسيونال
نرشح لكم
تقرير: حمد الله يسعى لخوض تجربة جديدة وسط مفاوضات من الفتح تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر الهلال يضم المدافع التركي يوسف أكتشيشيك التعاون الليبي يضم عبد الله حيمود لاعب الوداد الأسبق وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو السلبي ضد نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر بمشاركة كاملة لـ ربيعة.. العين يتعادل مع كلباء في كأس الرابطة الإماراتية
أخر الأخبار
أبولا: النصر يخطط للتعاقد مع ديوجو كوستا 3 ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل 3 ساعة | رياضات أخرى
بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس 3 ساعة | منتخب مصر
وكيل حمزة علاء يكشف لـ في الجول مستجدات حصوله على رخصة العمل في البرتغال 3 ساعة | المحترفون
وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو 4 ساعة | منتخب مصر
كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة 4 ساعة | سعودي في الجول
زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512650/البرازيلي-ويسلي-على-بعد-خطوة-من-الريان-القطري