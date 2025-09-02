باسم مرسي: لم أعتزل.. ووقعت مع أحد أندية الدوري الليبي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

باسم مرسي - مصر للمقاصة

كشف باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي والزمالك السابق عن اقترابه من الانتقال إلى الدوري الليبي في الفترة المقبلة.

وقال باسم مرسي عبر قناة أون: "لم أقرر الاعتزال كما يقال، عمري 32 عاما الآن ولدي عرض من أحد الأندية الليبية والاتفاق في مراحله الأخيرة".

وأضاف "وقعت مع أحد أندية الدوري الليبي وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبا".

وأكمل "الدوري الليبي ليس مرحلة ما قبل اعتزال اللاعبين كما يقال، فهل حسام البدري اعتزل التدريب ليذهب إلى هناك ويفوز بالدوري؟".

وأتم تصريحاته "الكثير من الأسماء المصرية ذهبت إلى الدوري الليبي في الفترة الماضية مثل محمود علاء وكهربا وأحمد ياسر، وهو خطوة مهمة في مسيرتي".

وكانت آخر محطات باسم مرسي في مصر مع طلائع الجيش.

وفي مصر لعب مع بتروجت والزمالك وسموحة والإنتاج الحربي ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وطلائع الجيش.

