الكاس: ميتروفيتش يتوصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري القطري

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

توصل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي لاتفاق مبدئي مع أحد أندية الدوري القطري.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن اقتراب ميتروفيتش من الدوري القطري هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الهلال على الرياض في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بهدفين دون مقابل.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر الجاري.

