وكيل لودي: الرحيل عن الهلال؟ زمن العبودية انتهى

نفى بابلو ميراندا وكيل أعمال البرازيلي رينان لودي لاعب الهلال انتقال موكله إلى الشباب السعودي.

وترددت أنباء عن طلب الشاب التعاقد مع لودي قبل غلق الانتقالات الصيفية.

وقال ميراندا عبر صحيفة الرياضية السعودية: "الشباب لم يتواصل معنا بشأن لودي، وكذلك الهلال، واللاعب لن ينتقل إلى أي ناد إلا بموافقتنا".

وأضاف "إن كانت هناك محادثات بين الناديين فمن المفترض إبلاغ لودي بها، وأعتقد أن زمن العبودية انتهى".

وأتم "التواصل الوحيد من جانب الهلال كان عبر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الذي أبلغنا بأن اللاعب سيكون ضمن قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط".

وانضم لودي إلى الهلال في صيف 2024 قادما من مارسيليا الفرنسي.

ولعب لودي مع الهلال 42 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.