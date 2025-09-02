الدوري المصري – غياب بيراميدز وقمة الصدارة.. تعرف على مباريات الجولة السادسة

يستكمل الدوري المصري بعد نهاية فترة التوقف الدولي الجارية، وتقام الجولة السادسة والتي تشهد الكثير من المباريات المهمة.

ويعود الدوري المصري للاستئناف يوم 12 سبتمبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويغيب بيراميدز عن اللعب في الجولة السادسة، وذلك لارتباطه بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال.

وتشهد الجولة قمة كبيرة بين صاحب المركز الأول والثاني، المصري والزمالك يوم 13 سبتمبر.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

فاركو × الاتحاد السكندري

12 سبتمبر

زد × الإسماعيلي

12 سبتمبر

بتروجت × البنك الأهلي

12 سبتمبر

الزمالك × المصري

13 سبتمبر

غزل المحلة × المقاولون العرب

13 سبتمبر

سيراميكا كليوباترا × سموحة

13 سبتمبر

حرس الحدود × الجونة

13 سبتمبر

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة

14 سبتمبر

إنبي × الأهلي

14 سبتمبر

طلائع الجيش × مودرن سبورت

14 سبتمبر

وإليكم ترتيب الدوري المصري بالكامل بعد نهاية الجولة الخامسة:

1- المصري 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- حرس الحدود 5 نقاط

15- طلائع الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتين

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتين

21- فاركو نقطة