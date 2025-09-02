الإصابة تبعد سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - سالم الدوسري

غاب سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي تحصيرا لمواجهة مقدونيا والتشيك وديا.

ويلعب المنتخب السعودي أمام مقدونيا والتشيك وديا تحضيرا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن سالم الدوسري غاب عن تدريبات المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام في التشيك شعر بها خلال الحصة التدريبية الأولى، الإثنين، واضطرته إلى الخروج من الملعب.

في المقابل شارك الثلاثي علي مجرشي، الظهير الأيمن، وزياد الجهني، لاعب الوسط، وعبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى بتمارين استشفائيىة أمس.

ويلعب منتخب السعودية ضد مقدونيا يوم الخميس 4 سبتمبر، فيما يواجه نظيره التشيكي يوم 8 سبتمبر.

وأسفرت قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن مواجهات عربية قوية.

وجاء نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر – الإمارات – عمان

المجموعة الثانية: السعودية – العراق – إندونيسيا

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر

عمان x قطر

6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

الإمارات x عمان

8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

قطر x الإمارات

8:15 مساءً

المجموعة الثانية:

الأربعاء 8 أكتوبر:

السعودية x إندونيسيا

8:15 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

العراق x إندونيسيا

6:00 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

السعودية x العراق

10:30 مساءً

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

