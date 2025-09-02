خبر في الجول - إيهاب أمين يوقع تجديد تعاقده مع فريق سلة الأهلي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 21:58

كتب : أحمد الخولي

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي

وقع إيهاب أمين على تجديد تعاقده مع فريق الأهلي لكرة السلة.

وكان قد انتهى تعاقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم المنقضي بعدما جدد من قبل لمدة 3 مواسم في 2022.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب أمين قد تواجد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الثلاثاء من أجل التوقيع على التجديد.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن الأهلي قد توصل لاتفاق مع إيهاب أمين هذا الشهر ويتبقى التوقيع على العقود بشكل رسمي.

وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق على لسان إيهاب أمين أن اللاعب ينفي الشائعات المثارة بشأن طلباته خلال مفاوضات التجديد مع الأهلي.

وأشارت القناة إلى اعتراف إيهاب أمين لوجود خلافات في بعض البنود لكن عكس المثار.

وشدد اللاعب على رغبته في الاستمرار مع النادي الأهلي بسبب الجماهيرية التي يتمتع بها والشعبية التي تلقاها بعد انضمامه للفريق.

بينما كشفت قناة الأهلي عن تدخل من محمود الخطيب رئيس النادي الذي طلب الحصول على كافة طلبات إيهاب أمين مكتوبة.

ويقضي إيهاب أمين موسمه السادس مع الأهلي بعدما انضم في 2019 قادما من صفوف سبورتنج بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وتوج اللاعب مع الأهلي بعديد الألقاب بقميص الأهلي منذ انضمامه أبرزها الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة لبطولة الدوري الإفريقي BAL والبطولة العربية للأندية.

كرة سلة الأهلي إيهاب أمين
